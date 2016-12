Com ameaça de vaia, presidente Michel Temer deve evitar velório em Chapecó; pai de jogador pede dignidade

Com receio de protestos contra o governo federal, o presidente Michel Temer não deve participar neste sábado (3) do velório coletivo das vítimas do desastre aéreo que matou jogadores e dirigentes da Chapecoense.

Pela programação montada pela Presidência da República, o peemedebista deve participar apenas de uma cerimônia reservada de recepção dos corpos das vítimas, marcada para a manhã do sábado no aeroporto municipal.

A expectativa é que o presidente esteja acompanhado da primeira-dama, Marcela Temer, e entregue medalhas em homenagem aos jogadores mortos.

Segundo a reportagem apurou, o Palácio do Planalto identificou uma mobilização de grupos de esquerda para promover neste sábado um protesto contra o governo federal em Chapecó.

Por conta da ameaça, o presidente chegou até mesmo a ser recomendado por assessores e auxiliares a não viajar para a cidade, para evitar que uma manifestação pudesse prejudicar a cerimônia fúnebre.

Por enquanto, contudo, a viagem está mantida. Nas palavras de um assessor presidencial, é importante que o peemedebista demonstre solidariedade diante de uma tragédia nacional e ignore “aqueles que querem promover disputa política em momento de dor”.

No dia do acidente aéreo, o presidente lamentou e disse que trata-se de um acontecimento “infausto” e “tristíssimo”. Ele lembrou que o governo federal disponibilizou aeronave para transportar familiares das vítimas para a Colômbia e que o Ministério das Relações Exteriores foi acionado para providenciar o deslocamento ao Brasil dos corpos.

“Eu quero mais uma vez lamentar o infausto acontecimento que gerou o falecimento de uma equipe de futebol e vários que a acompanhavam. Para nós, é um fato tristíssimo e a única coisa que podíamos fazer era tomar providências para de dar apoio às famílias que se enlutaram neste momento”, disse.

PAI NÃO IRÁ A AEROPORTO

O pai do zagueiro Filipe Machado disse nesta sexta-feira (2) que não irá ao aeroporto se encontrar com o presidente. Em entrevista para o canal televisivo ESPN, ele disse que considera a atitude de Temer um desrespeito. “A pessoa importante aqui hoje somos nós e os nossos filhos que morreram”, afirmou.

Osmar Machado disse ainda que o presidente deveria “ter vergonha na cara” e ir até o velório na Arena Condá. “Eu vou chegar lá, cumprimentar e vai sair no mundo inteiro ‘O pai do Filipe cumprimentou o Michel Temer’. O que que eu quero com esse tipo de coisa? Eu não preciso do cumprimento dele no aeroporto. Se ele tem dignidade e vergonha na cara, que venha aqui cumprimentar as pessoas.”

