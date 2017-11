Com a melhora dos negócios, Embraer deu fim à suspensão de contratos de funcionários

Um ano antes do previsto, a Embraer anunciou nesta semana o fim do acordo de suspensão temporária de contratos de trabalho de funcionários, o chamado lay-off, na fábrica de São José dos Campos (SP). O programa foi iniciado pela companhia em janeiro de 2017 e previa a demissão de 1.080 pessoas em até dois anos. Com a melhora dos negócios, no entanto, a companhia antecipou o fim do acordo, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos do de São José dos Campos.

Durante o período, 380 profissionais passaram por cursos técnicos pagos pela empresa, como previa o programa, mas nenhum chegou a ser demitido. “As demissões não aconteceram porque a Embraer teve uma retomada de produção antes do que esperava”, diz Herbert Claros, presidente do sindicato.

Para Claros, agora falta a empresa repassar o ajuste real da inflação para os salários dos funcionários e calcular a PRL (participação de lucros e resultados) com base no lucro bruto. “Estamos em negociação com a Embraer, mas é justo que este repasse seja feito”, afirma ele.

Segundo o sindicato, a Embraer conta com 14.000 funcionários nas fábricas que possui em São José dos Campos e concentra atualmente cerca de 50% dos profissionais da região do Vale do Paraíba, se considerado os funcionários de fornecedores.

