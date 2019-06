Com morte em Santo Ângelo, sobe para oito o número de vítimas da gripe no RS em 2019

A gripe faz uma nova vítima no Rio Grande do Sul, fazendo subirem os índices de óbitos pela doença. Um morador de Santo Ângelo, noroeste do Rio Grande do Sul, morreu por Influenza (gripe A/H1N1), no último domingo (16). O homem tinha 55 anos e já é a oitava vítima da doença no estado, neste ano.

Conforme a Associação Hospitalar de Caridade Santo Ângelo, o paciente havia sido internado na no dia 10 de junho, com sintomas de gripe A. Ele não havia sido vacinado contra a doença. A imunização aumenta as chances de o paciente não ser contaminado pelo vírus. De acordo com dados do governo estadual, em 2018, foram registrou 623 casos e 98 óbitos de influenza. Em 85% dos óbitos, as vítimas pertenciam aos grupos de risco e, desse percentual, apenas 18% haviam se vacinado.

Os primeiros casos de mortes por Influenza em 2019 foram confirmados pela Secretaria da Saúde, no dia 15 de maio. As vítimas foram dois idosos: um de 71 anos residente em São Gabriel e outro, de 79 anos, morador de Barra do Ribeiro.

Deixe seu comentário: