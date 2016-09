Com muito dinheiro ou com muito pouco dinheiro, todos podem aproveitar Las Vegas. Saiba como

Na terceira vez em que passa diante da esfinge egípcia na fachada do hotel Luxor e se pega pensando que talvez aquilo não seja assim tão estranho, você percebe que entrou no clima de Las Vegas (Estados Unidos).

A cidade do pecado oferece opções de hospedagem e passeios para diversos bolsos, podendo ser básica ou luxuosa, acessível ou esbanjadora. Confira o melhor dos dois extremos.

Econômica.

Pela variedade de opções, incluindo restaurantes, shows noturnos e passeios durante o dia, Las Vegas é um destino bastante adequado para viagens em que é preciso equilibrar o orçamento. Dá para fazer tudo do jeito mais barato possível, ficando em hotéis ultrabásicos em plena avenida principal, a Las Vegas Boulevard, rebatizada de Strip em seus 8 quilômetros mais turísticos, e comendo em bufês de preço fixo: todos os hotéis têm um, com valores entre 29,90 dólares e 39,90 dólares por pessoa para se servir à vontade.

Outra dica que vai fazer você realmente economizar muito é usar e abusar da CVS e da Walgreens. São as duas farmácias mais famosas de Las Vegas e tem lojas espalhadas por toda a cidade. Elas são como supermercados e vendem de tudo. Vá em uma logo no primeiro dia e compre muita coisa para abastecer o quarto do hotel, como bebidas, comidas, bolachas, salgadinhos e até a aguá.

Para economizar nos shows e atrações nunca deixe de procurar por diversão nas revistas de turismo presentes na maioria das recepções dos hotéis e nos quartos. Nessas revistas há muita propaganda e cupons de desconto para várias atrações, restaurantes, shows e baladas. Outra forma de economizar é andar pela Las Vegas Strip e assistir aos shows gratuitos que acontecem em frente aos grandes hotéis.

Quanto à hospedagem, há as opções ainda de hotéis fora da Strip. Uma opção mais barata é ver acomodações na área de Fremont Street, em Downtown Las Vegas.

Luxo.

Por outro lado, são amplas as opções de luxo, da gastronomia mais estrelada e lojas de grife às noitadas mais nababescas. Em Las Vegas, há extravagância tanto na proposta como no preço, com suítes de hotel de 650 metros quadrados e clube noturno que prepara coquetéis raros com doses de até 4,5 mil dólares.

Dolce & Gabbana, Prada e Valentino são algumas das grifes que estão na galeria voltada para o consumo de luxo The Shops, no complexo de entretenimento Crystals. Outro lugar de compras é o Via Bellagio, que conta com lojas das grifes Chanel, Fred Leighton e Giorgio Armani.

Quando se trata de vida noturna, o Light Nightclub coloca os frequentadores para dançar ao lado de performers do Cirque du Soleil. Já o clube Hyde Bellagio é o responsável por um controverso pacote de 552 mil reais. O programa, para grupos, dá direito a consumir a maior garrafa de champagne do mundo (30 litros) e jantar. (AE)

