Magazine Com Neymar, Gabriel Medina faz festa temática para celebrar os 26 anos

Por Redação O Sul | 24 de dezembro de 2019

Surfista (D) escolheu o tema "hippie" para seu aniversário que aconteceu em São Paulo Foto: Divulgação Neymar aproveitando o carnaval no Rio de Janeiro, acompanhado de Gabriel Medina. (Foto: Reprodução) Foto: Divulgação

O surfista Gabriel Medina, completou 26 anos no domingo (22), mas comemorou ao lado de amigos e familiares na segunda-feira (23), no bairro Jardim Europa, em São Paulo. Com festa temática de hippie, o atleta reuniu familiares e amigos para a celebração.

Entre os convidados, o jogador de futebol Neymar Jr. e o cantor Thiaguinho marcaram presença na festa, também fantasiados. Os famosos já tinham se reunido com o surfista um dia antes, na data oficial do seu aniversário. Eles fazem parte do grupo “diretoria”, junto com Luciano Huck, Rafael Zulu, e Bruno Rezende.

A família do bicampeão mundial de surfe, entrou na brincadeira e foi fantasiada ao aniversário do atleta. Sophia Medina, 14, posou para flashes dos fotógrafos na porta do local ao lado dos pais, Charles Medina e Simone. O humorista Marcos Luque e os cantores Gaab e Giovanna Chaves também homenagearam Medina em sua festa.

Recentemente Gabriel Medina perdeu o título de campeão mundial de surfe para o brasileiro Ítalo Ferreira. Em março deste ano o surfista afirmou, em entrevista à revista GQ, que sofre pressão dos fãs em seu trabalho.

“O brasileiro é assim mesmo, quer que você ganhe sempre e eu estava perdendo. Foi muito difícil para mim. A verdade é que eu odeio perder”, contou Medina. Participante de uma geração de surfistas brasileiros que se tornaram atletas de elite do esporte e atraíram holofotes, ele também disse que a vigilância com a sua vida pessoal o incomoda.

“As pessoas vão falar, não importa o que eu faça. Eu passo o tempo todo treinando, sou muito dedicado e tenho que abrir mão de várias coisas pela minha carreira. Não foi diferente nos anos em que perdi o título. Mas parece que, por ser atleta, eu não posso sair, dar uma volta, me divertir.”

Voltar Todas de Magazine

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário