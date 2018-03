Com nova diretoria, FCDL quer aumentar a qualificação de empreendedores do mercado do varejo

Tomou posse na noite desta quarta-feira (14) a nova diretoria da FCDL-RS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul). O presidente Vitor Augusto Koch segue à frente da Federação, que agora conta com Jorge Claudimir Prestes Lopes no cargo de 1º vice-presidente, Ademir Sebben, Nara Lucia Trindade Coppini e Fernando Luis Palaoro como vice-presidentes. Marcelo Peretti, Pedro Jacó Schneider, Moacir Paulo Lodi e Affonso Flávio Angst também passam a integrar a equipe como diretores. A cerimônia foi realizada no salão de eventos do Hotel Continental, em Porto Alegre.

De acordo com o presidente Koch, a FCDL, quer dar continuidade aos projetos que já estão sendo trabalhados nos últimos anos como o QComércio, que possibilita a qualificação e profissionalização de empreendedores do setor varejista. “Já são 15 mil pessoas trabalham inerentes ao programa”, conta Koch. Dentre as metas para 2018, também foi citada a construção de câmaras setoriais para a aproximação do lojista com os fabricantes.

Para incentivar a formação de líderes, a FCDL quer ainda construir uma escola do associativismo “onde o pequeno negócio poderá ganhar destaque se tiver à frente empreendedores capacitados”, destaca o presidente. Além disso, a Federação também busca maneiras de fortalecer a relação de comercialização entre clientes e lojas físicas, pois segundo Koch, a internet está se tornando cada vez mais uma forte concorrente no mercado do varejo. A FCDL conta hoje com mais de 45 mil associados. (Marysol Cooper/ O Sul)

