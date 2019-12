Grêmio Com nova resolução dos Bombeiros, Arena do Grêmio poderá ter ampliação de público na arquibancada norte

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2019

A expectativa é que a nova capacidade do estádio passe para mais de 58 mil torcedores Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

A Arena do Grêmio deverá ter ampliação de sua capacidade a partir de 2020. Com uma nova atualização da regulamentação, que trata das medidas de segurança dos estádio, aprovada pelo Corpo de Bombeiros, o espaço do setor sem cadeiras fica limitado a receber até 9 mil torcedores. Até então, a capacidade era de apenas 5 mil.

A possibilidade de aumento de público nesta áreas em que torcedor fica em pé passará a valer a partir da publicação no Diário Oficial do Estado. A aprovação da normativa ocorreu nesta quinta-feira (12). Mas isso não significa que a ampliação da capacidade aconteça de forma automática. Tanto Grêmio e neste caso também o Inter, precisam apresentar o Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI) com novas readequações.

Dentro desse cenário, o Grêmio pode obter a aprovação já no próximo ano, pois o clube já apresentou um plano que atende as solicitações de segurança. Assim, o setor da Arquibancada Norte (Geral), que fica atrás de uma das goleiras, poderá receber entorno de mais 3.300 torcedores, ficando com capacidade para 8.300 gremistas. Com isso, a Arena poderá ficar com lotação de 58.800 pessoas. Atualmente, o número máximo de público é de 55.662.

A próxima etapa para que isso se torne possível é o reajuste no PPCI da Arena, com a nova capacidade. Posteriormente, os Bombeiros farão uma nova visória no estádio e se o alvará for concedido, o estádio já estará apto a expandir o espaço para os tricolores.

