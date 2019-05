Com novidade, Hospital Divina Providência comemora seus 50 anos

O Hospital Divina Providencia, completa, neste ano, seus 50 anos. Ao longo de sua trajetória, a instituição ficou reconhecida pelo carisma e humanidade que, segundo Ricardo Minotto, Diretor executivo do hospital, é a grande característica das irmãs da Divina Providência.

“Na UTI neonatológica que também é uma área que precisa ser ampliada para responder as necessidades da população de partos humanizados, sobretudo, partos normais/naturais que progressivamente também tem uma ocorrência de necessidades da permanência do nenê em uma UTI com cuidados intensivos”, afirmou o diretor, que ainda completou dizendo que “o hospital está se organizando para ampliar essa oferta dentro da sua vocação materno infantil”

Embora o o Hospital possua a maternidade como vocação, a instituição também é referencia em outras áreas, como a obesidade. O diretor executivo do Divina Providencia, Dr. William Dalprá, ressaltou que a obesidade no Brasil alcança cerca de 40% da população.

“Nós somos referência nacional nesse tipo de tratamento, temos uma equipe interdisciplinar muito estruturada que consegue oferecer um atendimento muito seguro e muito previsível para esse tipo de paciente” afirmou Dr. William.

Para comemorar essa data tão importante a instituição lançou ainda seu plano de obras para ampliação, com prazo de 2 a 3 anos para execução, das dependências do hospital para um melhor atendimento a crescente demanda que vem surgindo.

