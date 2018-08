Com novidades, a 41ª Expointer será lançada oficialmente na Casa da Ospa nesta segunda

Apresentações de Renato Borghetti e Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, e Elton Saldanha e banda, estão entre as principais atrações do lançamento da 41ª Expointer, que ocorre na segunda-feira, em espetáculo programado para às 14h, na Casa de Música da Ospa, no Centro Administrativo do Estado.

O evento contará ainda com atrações artísticas locais, como a apresentação da música-tema da feira, com coreografia, representação das etnias formadoras da população do Rio Grande do Sul e a valorização dos costumes gaúchos. E o poeta Luiz Coronel recitará um poema em alusão ao evento e ao slogan “Nossa Gente, Nossa Força”, tema adotado para destacar as etnias e a produção agrícola.

Novo Pavilhão

Maior evento agropecuário a céu aberto da América Latina, a Expointer chega a sua edição de número 41 com novidades. O novo pavilhão da agricultura familiar ampliará a área em 3,5 mil m². De acordo com dados da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, copromotora da Expointer e responsável pelas inscrições das agroindústrias, foram registradas 283 inscrições, superando as 201 registradas em 2017.

Maiores atrações da feira, os animais contarão com readequação de estrutura nos lavatórios de gado leiteiro e de corte, com instalação de cobertura. Outra novidade é o retorno das aves, que ficaram de fora da edição de 2017 devido aos riscos da influenza aviária (gripe) e agora trarão aumento do número de animais inscritos em 32% em relação ao ano passado. Com isso, o total será de 4.247 exemplares das mais variadas raças.

Para os visitantes, a feira está anunciando a manutenção dos valores dos ingressos praticados no ano passado para acesso ao parque. A entrada inteira custará R$13,00. Estudantes e idosos pagarão R$ 6,00. O número de vagas de estacionamento na área também foi ampliado. Serão mais 2 mil vagas com calçamento, ampliando a capacidade do parque para 12 mil carros.

Símbolo da Expointer, as esferas localizadas na entrada, presente da Alemanha na década de 1970, estão sendo revitalizadas. A 41ª edição da Expointer ocorrerá entre os dias 25 de agosto e 2 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. A realização é da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação e Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

Queijos

O evento vai contar com a participação de palestrantes, além da entrega dos dados sobre os parâmetros do queijo colonial, referentes ao Projeto de Resgate Histórico do Queijo Colonial Gaúcho.

O Seminário ocorrerá no dia 28 de agosto, das 8h30min às 13h, durante a 41º Expointer, no auditório da Sede Administrativa do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio. As inscrições podem ser feitas gratuitamente no site da Expointer.

