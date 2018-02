Com novo presidente, SEBRAE vai focar em regiões potenciais do RS e de países estrangeiros em 2018

Há exatamente uma semana, Gedeão Pereira foi apresentado como o novo presidente do Conselho Deliberativo Estadual do SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e, com o olhar atento às dificuldades que o Brasil enfrenta, afirma que sua gestão estará integralmente voltada ao vencimento das barreiras que impõem desafios ao setor. “O SEBRAE vai tentar furar os bloqueios que tentam impedir o empreendedor de abrir ou desenvolver sua micro ou pequena empresa”, afirma o presidente.

De acordo com Gedeão Pereira, 2018 será um ano difícil para o empreendedorismo, porém, as metas propostas pelo SEBRAE deverão ajudar na minimização destas dificuldades. O programa Juntos Para Competir, uma iniciativa em parceria com a Farsul e SENAR-RS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), será uma das principais apostas da instituição para auxiliar no desenvolvimento das micro e pequenas empresas.

Para que o País realmente desenvolva, segundo Pereira, é preciso vencer o ciclo burocrático imposto pelo Estado. “Essa é a nossa grande preocupação”, explica. A região sul do Rio Grande do Sul, com a chegada do plantio de soja, apresenta um grande potencial empreendedor, “e é exatamente onde o SEBRAE vai buscar auxiliar no desenvolvimento em 2018”, antecipa o presidente.

A instituição pretende também fechar parceria com duas grandes universidade estrangeiras, uma inglesa e outra italiana com o intuito de unir as micro empresas que podem se destacar no mercado internacional. “Queremos criar conglomerados de pequenos negócios para que juntos possam competir cada vez melhor”, acrescenta Pereira.

Gedeão Pereira tomou posse no Conselho Deliberativo Estadual do SEBRAE no dia 20 de fevereiro, cargo presidido anteriormente por Carlos Rivacci Sperotto. Com a eleição, a Diretoria Executiva do Sebrae RS não sofreu alterações, segue formada por Derly Fialho, diretor-superintendente; Ayrton Ramos, diretor Técnico, e Carlos Schütz, diretor de Administração e Finanças. O novo presidente permanece à frente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae RS até o fim deste ano, quando ocorre a eleição para o quadriênio 2019-2022.

O RS soma hoje 450 mil microempreendedores individuais, 300 mil microempresas e 92 mil empresas de pequeno porte. (Marysol Cooper/ O Sul)

