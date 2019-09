Com o aplicativo Seu Telefone, você poderá fazer e atender ligações no Windows 10

A Microsoft adicionou dois novos recursos para tornar o aplicativo Seu Telefone, no Windows 10, cada vez mais versátil. E as novidades vêm na forma de um indicador de bateria, que vai mostrar exatamente quanto resta de carga no aparelho, e, mais interessante do que isso, a possibilidade de fazer e atender ligações diretamente do computador.

O sistema dá acesso a um teclado numérico e também permite o uso da agenda de contatos, com pesquisas sendo feitas pelo teclado. Enquanto as chamadas podem ser realizadas ou recebidas pelo computador, elas também podem ser transferidas enquanto acontecem para o celular, caso o usuário precise sair andando durante a conversa, por exemplo. Nos papos, uma pequena janela flutuante aparece sobre todas as outras, permitindo que demais recursos do Windows 10 ou navegadores sejam utilizados ao mesmo tempo, da mesma forma que acontece, por exemplo, com o Skype.

Como o aparelho se conecta via Bluetooth ao PC, neste recurso, a máquina acaba funcionando como um headset e, sendo assim, tem praticamente as mesmas funções. É possível atender ou desligar chamadas, gerenciar o volume ou bloquear ligações indesejadas, tudo sem precisar colocar a mão no smartphone.

Já na novidade ligada à bateria, um pequeno indicador passa a ser exibido na tela durante a utilização do Seu Telefone. Ao passar o mouse sobre ele, um indicador de porcentagem de carga é exibido, permitindo que o usuário saiba exatamente o tempo de vida restante do dispositivo antes de precisar achar uma tomada. Uma boa alternativa para quem se esquece do celular enquanto usa muitos de seus recursos por meio do PC.

É justamente essa a ideia do software, disponível no Windows 10 e que vem ganhando cada vez mais funções. A partir dele, é possível, por exemplo, gerenciar notificações e responder ou enviar mensagens de texto, assim como trabalhar com as imagens disponíveis na memória dos aparelhos. O aplicativo é totalmente gratuito e funciona com smartphones Android.

As novidades, porém, estão disponíveis para usuários do programa Insider, que recebem atualizações antes de todo mundo, mas ainda em caráter de testes ou experimentação. A disponibilidade geral dos novos recursos não foi divulgada, mas levando em conta que eles já são plenamente funcionais, isso não deve demorar a acontecer.

