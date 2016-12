Com o aumento da expectativa de vida e a redução da taxa de fecundidade, a fatia de idosos na população brasileira chegou a 14,3% em 2015. Representa um crescimento de 46% em relação aos 9,8% verificados em 2005 e reforça o desafio para manter a sustentabilidade do sistema previdenciário, dizem técnicos do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

“Dado o processo de envelhecimento populacional que vem sendo experimentado no País, é importante destacar os desafios que surgem neste cenário, que estão relacionados principalmente com a Previdência Social, a saúde, a assistência social, o cuidado e a integração dos idosos”, conclui o estudo. O envelhecimento da população elevou o indicador de dependência dos idosos inativos em relação à população economicamente ativa. Em 2005, havia 15,5 aposentados para cada cem brasileiros em condições de trabalhar. Em 2015, subiu para 22,2.

Com o argumento de que precisa conter o déficit na Previdência, o governo federal está tentando aprovar a reforma da Previdência.

