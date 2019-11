Com o aumento das chuvas no Rio Grande do Sul, especialistas alertam para o risco de contaminação por leptospirose

Com as fortes chuvas que vêm atingindo o Rio Grande do Sul nos últimos dias, a SMS (Secretaria Municipal de Saúde) de Porto Alegre alerta para o risco de contaminação por leptospirose em áreas alagadas. Trata-se de uma doença infecciosa causada pela bactéria leptospira, presente na urina de ratos e outros animais e que é transmitida por água contaminada e pelo contato com a pele, principalmente se houver arranhão ou ferimento.

“É preciso que pessoas que tiveram contato com água de alagamentos e profissionais de saúde que atendam pessoas nessas condições estejam atentos aos sinais e sintomas compatíveis com a doença”, enfatiza o diretor-geral de Vigilância em Saúde, Anderson Lima. “Essa urina em esgotos e bueiros se mistura à enxurrada e à lama, fazendo com que qualquer pessoa que tenha contato com a água das chuvas ou o lodo contaminados possa ser atingida.”

Também há preocupação com o risco de hepatite viral do tipo A, especialmente para crianças e adolescentes. O contágio se dá pela ingestão de água ou alimentos infectados.

Pessoas que trabalham na limpeza de lamas, entulhos e desentupimento de esgoto devem usar botas e luvas de borracha. Caso não seja possível, uma opção são sacos plásticos duplos e amarrados, nas mãos e pés. Após a limpeza, é indicado o uso de água sanitária (hipoclorito de sódio) em concentração de 2,5%.

O produto mata as leptospiras e deve ser utilizado para desinfetar reservatórios (1 litro de água sanitária para cada mil litros de água) e locais e objetos que tiveram contato com água ou lama contaminada (um copo de água sanitária em um balde de 20 litros de água). “É importante lembrar que, durante os processos de limpeza e de desinfecção de locais onde houve inundação, deve-se também proteger pés e mãos do contato com a água”, acrescenta a SMS.

Sintomas

A pessoa que apresentar febre, dor de cabeça e no corpo alguns dias depois de ter tocado água de enchente ou esgoto deve procurar imediatamente o serviço de saúde mais próximo. A leptospirose é uma doença curável, com tratamento gratuito oferecido pelo SUS (Sistema Único de Saúde). De acordo com as autoridades do setor, o diagnóstico e o tratamento precoces são importantes para o êxito da recuperação.

