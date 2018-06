Com o auxílio do árbitro de vídeo na marcação de um pênalti, a Suécia derrotou a Coreia do Sul por 1 a 0 no Mundial

Em jogo válido pelo Grupo F do Mundial, o mesmo da atual campeã Alemanha, a Suécia venceu a Coreia do Sul por 1 a 0, nesta segunda-feira (18), no estádio de Nizhin Novgodorod. O gol dos europeus foi anotado em um pênalti marcado com o auxílio do VAR (árbitro de vídeo, na sigla em inglês) no segundo tempo da partida.

Em meio a reclamações dos suecos após o lance, o árbitro argentino Joel Aguilar decidiu, aos 17 minutos da etapa final, usar o recurso tecnológico e marcou a penalidade. A cobrança foi feita pelo capitão Andreas Granqvist. Os suecos jogaram melhor do que os sul-coreanos. Após um início muito intenso dos asiáticos, o time liderado por Forsberg e Berg passou a dominar a partida.

Os suecos dividem a liderança do Grupo F com o México, que no domingo (17) derrotou a favorita Alemanha também por 1 a 0. A Suécia voltará a campo dia 23 contra a Alemanha, em Sochi. Já a Coreia do Sul enfrentará o México, no mesmo dia, em Rostov.

Alemanha

Também pelo Grupo F, Alemanha e México se enfrentaram no domingo em Moscou. A vitória, ao contrário do que muitos esperavam, não ficou com os atuais campeões, mas com os mexicanos. Lozano foi o responsável por marcar o único gol, aos 35 do primeiro tempo. Outro destaque mexicano foi o goleiro Ochoa, que segurou o ataque alemão, que tentou até o último momento conseguir ao menos um empate.

O México teve menos posse de bola, cerca de 39% ante 61% da Alemanha. Mas foi mas eficaz, atacou e se defendeu muito bem. Não é à toa que os nomes do jogo foram mesmo o homem do gol e o goleiro mexicanos. A tática escolhida pelos mexicanos foi apostar nos contra-ataques e em não fazer da Alemanha nenhum bicho-papão.

Brasil

“Minha expectativa era de vitória e não estou feliz com o resultado”, afirmou o técnico Tite após empate em 1 a 1 com a Suíça, no domingo, na partida de estreia da Seleção Brasileira no Grupo E do Mundial.

A oscilação do nível do futebol do Brasil foi um dos temas da coletiva de imprensa depois do jogo, já que a equipe impôs seu ritmo na primeira etapa, mas voltou do intervalo desatenta. “A ansiedade bateu forte. Apressamos demais o jogo. Quando apressa demais, o último movimento fica impreciso. Foram 20 chutes, mas muitos para fora. Poderíamos ter feito o goleiro trabalhar mais”, indicou Tite sobre a falta de pontaria dos atacantes.

Tite tentou evitar justificar o empate por conta do lance que gerou o gol da Suíça, após Steven Zuber empurrar Miranda para cabecear para as redes, mas avaliou que a arbitragem foi equivocada. “O lance do Miranda é muito claro. E não estou justificando o resultado. Muito claro. Não dá para conceber alto nível dessa forma”, indicou Tite sobre o lance, que poderia ter tido a interferência do árbitro de vídeo.

Deixe seu comentário: