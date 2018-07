Com o Brasil e o Uruguai eliminados, o Mundial vai para a Europa pela quarta vez seguida

O maior domínio europeu na história das Copas será estendido. A Europa nunca havia ganhado três Copas em sequência como conseguiu nos torneios de 2006, 2010 e 2014 e, com as eliminações de Brasil e Uruguai nas quartas de final para França e Bélgica, respectivamente, a taça continuará no “Velho Continente”. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e do site de notícias Lance.

Antes da atual sequência, os europeus haviam vencido apenas duas Copas em sequência, em 1934 e 1938, com o bicampeonato da Itália. Depois disso, uma conquista europeia sempre foi sucedida por uma de Brasil, Argentina ou Uruguai. Por sua vez, os sul-americanos conseguiram apenas uma sequência de mais de um título, também o bicampeonato de uma única seleção: o do Brasil, nas Copas de 1958 e 1962. O título nunca foi para outro continente.

Além de Brasil e Uruguai, a América do Sul teve Colômbia, Peru e Argentina como representantes na Rússia. A principal decepção foi o Peru, que não conseguiu passar da primeira fase apesar dos bons jogos. A Argentina sofreu para passar da primeira fase e caiu para a França nas oitavas, enquanto a Colômbia fez um jogo duríssimo com a Inglaterra na mesma fase, mas foi eliminada nos pênaltis.

Em relação os outros continentes, nenhuma equipe africana avançou para o mata-mata e o único asiático que chegou a essa fase, o Japão, acabou caindo para a Bélgica após abrir 2 a 0 e tomar a virada.

De um lado da chave, França e Bélgica se garantiram na semifinal ao eliminar as equipes sul-americanas – a semifinal será na próxima terça-feira, 10/07. Do outro lado, a Croácia enfrenta a Rússia e a Inglaterra enfrenta a Suécia; a decisão do finalista entre esses será no dia 11/07. Dessa maneira, fatalmente o título será de uma equipe da UEFA.

Sonho do hexa

O sonho do hexa foi adiado. A Seleção Brasileira perdeu por 2 a 1 para a Bélgica, em Kazan, e foi eliminada da Copa do Mundo da Rússia. Os europeus abriram o placar com gol contra de Fernandinho, em escanteio da direita da defesa, e Kevin de Bruyne aumentou ainda no primeiro tempo, completando contra-ataque mortal puxado por Romelu Lukaku. Esta foi a primeira partida sob o comando de Tite que o Brasil sofreu dois gols. Apesar disso, a equipe seguiu pressionando, criando chances e diminuiu, aos 31 do segundo tempo, com Renato Augusto, mas foi só.

Gol brasileiro

Autor do único gol brasileiro na partida, Renato Augusto cravou que a “Seleção se desesperou quando tomou o primeiro gol”. Segundo o meio-campista, o time só conseguiu sair mais no retorno ao segundo tempo, depois da conversa durante o intervalo. Renato Augusto também tentou explicar os seguidos erros de passe dos jogadores brasileiros.

“Acho que é uma mistura de coisas. Bélgica se fechou, tem que forçar porque ta perdendo. Normal que haja erros. Busca um passe mais decisivo pro gol, para diminuir o placar. Acho que pelo segundo tempo, fizemos um bom jogo.”

Deixe seu comentário: