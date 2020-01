Economia Com o envelhecimento da população brasileira, economistas já discutem nova reforma da Previdência para daqui vinte anos

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2020

Um grupo de especialistas em Previdência se mobiliza para iniciar discussões sobre a nova reforma da Previdência que, segundo eles, o Brasil precisará fazer nos próximos 20 anos. (Foto: Divulgação)

Um grupo de especialistas em Previdência se mobiliza para iniciar discussões sobre a nova reforma da Previdência que, segundo eles, o Brasil precisará fazer nos próximos 20 anos. Embora tenha recém-aprovado a mais ampla mudança nas regras de aposentadoria e pensão, o País continuará convivendo com o envelhecimento da população e a redução no número de jovens, comprometendo o sistema atual em que trabalhadores ativos financiam com contribuições os benefícios de quem já se aposentou. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Com a reforma aprovada no fim do ano passado, o Brasil ganhou um fôlego de cerca de 20 anos para planejar os próximos passos, estima o economista Paulo Tafner, um dos maiores especialistas sobre Previdência. Para ele, será inevitável o Brasil discutir um modelo de capitalização, em que os trabalhadores contribuem para uma poupança individual que bancará sua própria aposentadoria no futuro.

Tafner é um dos pesquisadores envolvidos na organização de um seminário no primeiro semestre deste ano para fomentar as discussões sobre o tema. A intenção é convidar técnicos e economistas ligados ou identificados com diferentes espectros políticos (centro, esquerda e direita) para participar dos debates. As tratativas ainda são iniciais. Na última campanha eleitoral, ele e o ex-presidente do Banco Central lançaram uma proposta de reforma da Previdência, apelidada de Armínio-Tafner, que contribuiu para as discussões no governo e no Congresso.

“A gente tem a década de 20 de relativa administração. Já na década de 30, vamos começar a viver o que vivemos nos últimos 15 anos: déficit crescendo, pressão em cima do fiscal, o que vai forçar a tomar decisão. (Uma nova reforma) Não passa do início dos anos 40”, diz. Segundo ele, haverá dois aposentados para três trabalhadores daqui 30 anos, uma proporção “insustentável” para o sistema atual.

Até 2060, a população com mais de 65 anos vai triplicar no Brasil, enquanto o número de pessoas entre 15 e 64 anos vai diminuir 5,7% no período. A população entre 0 e 14 anos, por sua vez, vai cair 25,4%, consequência do menor número de filhos das famílias brasileiras. Os dados são do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) a partir de projeções populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“Temos a percepção de que, daqui para frente, a discussão continua, e a gente tem que partir para um novo sistema”, defende. “Precisamos iniciar uma discussão mais séria sobre capitalização”, acrescentou o economista Flávio Ataliba, secretário executivo de Planejamento e Orçamento do Ceará, que também trabalha na organização do seminário. Segundo ele, também participa da articulação o economista Sérgio Guimarães, pesquisador na área de Previdência.

Capitalização

Para Tafner, a nova reforma não é uma necessidade iminente, mas é preciso planejar e sensibilizar a classe política desde já para evitar a repetição do roteiro visto nos últimos anos, com piora nas contas públicas e urgência de aprovação de uma reforma.

“A gente tem muito dever de casa ainda. Tenho dito que temos que planejar a capitalização no Brasil. Não tem jeito. Fato é que demografia brasileira foi muito contundente, rápida e violenta. Não tem mais condição de o sistema de repartição (atual) sobreviver”, alerta.

No sistema de repartição, os trabalhadores pagam contribuições que ajudam a bancar os benefício de quem já se aposentou. Com o envelhecimento da população, há cada vez menos trabalhadores e mais aposentados, desequilibrando receitas e despesas do sistema.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, tentou emplacar o modelo de capitalização na reforma aprovada no Congresso, mas enfrentou forte resistência dos parlamentares e acabou sendo voto vencido nesse tema. A ideia do ministro empacou principalmente porque o modelo não foi detalhado pela equipe econômica. Além disso, Guedes havia manifestado a intenção de fazer uma capitalização apenas com contribuições dos trabalhadores, sem participação dos empregadores, o que poderia resultar em benefícios de menor valor no futuro. A proposta desagradou aos congressistas e foi uma das primeiras baixas no texto.

Voltar Todas de Economia

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário