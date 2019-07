Com o frio intenso no Rio Grande do Sul, a Defesa Civil reforça o alerta para a necessidade de atenção especial à população vulnerável e pede mais cobertores

Em meio à onda de frio intenso que atinge o Rio Grande do Sul, a Defesa Civil do Estado recomenda atenção redobrada em relação à população mais vulnerável, como doentes, idosos, crianças e pessoas em situação de rua. Os animais domésticos também precisam ser abrigados nas noites mais frias.

O órgão também está reforçando os pedidos de doação de cobertores para a Campanha do Agasalho. Em decorrência da alta demanda, a Central de Doações em Porto Alegre já está com o estoque zerado para esse item, essencial no inverno.

“A solidariedade do povo gaúcho é essencial para dar continuidade a esta ação, por isso ressaltamos a importância do apoio e reforçamos o pedido de cobertores e agasalhos”, ressalta o tenente Marcelo Santos, coordenador da Central.

De acordo com a Defesa Civil, as doações da Campanha do Agasalho também são destinadas a refugiados e vítimas de enchentes, por exemplo. Os cobertores, roupas, calçados e outros itens obtidos com a iniciativa são encaminhados, nesses casos, para prefeituras e entidades que prestam assistência.

Onde doar

– Central de Doações da Defesa Civil do RS (Av. Borges de Medeiros, 1.501, térreo – Centro Administrativo do Estado, bairro Praia de Belas, Porto Alegre);

– Edifício-sede do Daer (Av. Borges de Medeiros, 1.555, bairro Praia de Belas, Porto Alegre) e nas superintendências regionais;

– Todos os quartéis da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros;

– Coordenadorias regionais da Defesa Civil: Porto Alegre, Santa Maria, Pelotas, Santo Ângelo, Uruguaiana, Caxias do Sul, Passo Fundo, Lajeado e Frederico Westphalen;

– Farmácias São João (267 pontos de coleta);

– Unidades do SescRS (66 pontos);

– Panvel Farmácias (317 pontos);

– Supermercados Zaffari (36 pontos);

– Praças de pedágio da EGR.

Previsão do tempo

Boa parte da preocupação manifestada pelos técnicos do órgão é motivada pela previsão do tempo para os próximos dias, com base em dados e projeções da Sala de Situação da Sema (Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura). Confira, a seguir, como estará o clima até o encerramento do fim-de-semana no Rio Grande do Sul.

Nesta sexta-feira, o frio segue intenso e com formação de geada nas primeiras horas do dia em áreas específicas do território gaúcho. Ao longo da manhã e tarde, a passagem de uma nova frente fria deve provocar chuva fraca na região Leste. Associado às baixas temperaturas, o fenômeno pode favorecer a ocorrência de neve em cidades da Serra durante ao longo da noite e da madrugada.

O sábado, por sua vez, começa gelado, com ocorrência de geada em grande parte do Estado. Na Serra e nos Campos de Cima da Serra, prossegue a chance de neve já pela manhã. Ao longo do sábado, o ar seco polar vai tomando conta da região.

Por fim, os termômetros devem mostrar baixíssimas temperaturas também no domingo, em todo o Rio Grande do Sul. Além do frio seguir forte em todo o Estado, a previsão de geada se mantém para diversos pontos, sobretudo nas primeiras horas.

(Marcello Campos)

