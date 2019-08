Com o Goiás pela frente, o Inter trabalhou no Beira-Rio para o duelo pelo Brasileirão

As atenções coloradas voltam para o Campeonato Brasileiro após o confronto no Rio de Janeiro pela Libertadores da América. O técnico Odair Hellmann terá apenas dois dias de trabalho até a viagem a Goiânia para enfrentar o Goiás, no domingo (25), às 16h, no Serra Dourada, pela 16ª rodada. Depois de vencer o Fortaleza na última partida do Brasileirão, o Inter busca a segunda vitória seguida na competição para se aproximar do G4.

O primeiro treinamento visando ao duelo do fim de semana aconteceu na manhã de sexta-feira (23), com portões fechados para a imprensa, no estádio Beira-Rio. O treinador realizou a atividade projetando a equipe que entrará em campo. Odair tem mais um trabalho pela frente antes da viagem, que acontece neste sábado (24).

Após o treino fechado no Beira-Rio, o zagueiro Emerson Santos concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do CT Parque Gigante. O defensor atuou nas últimas partidas do Brasileirão e pode receber mais uma oportunidade diante do Goiás. “Vamos entrar com total foco no Brasileirão. Temos uma estratégia para o jogo de Goiás”, afirmou.

O Colorado ocupa a sétima posição na tabela de classificação, somando 24 pontos. Já o Goiás é o décimo segundo colocado, tendo seis pontos a menos que o Inter.

Sub-15

Pela 6ª rodada da 2ª fase do Campeonato Gaúcho Sub-15, o Inter venceu o Esportivo por 3 a 0 na tarde desta sexta, em duelo disputado no CT de Alvorada. Lukayan, Adriel e Arthur marcaram os gols da vitória. O Celeiro de Ases segue na liderança isolada do Grupo D com 18 pontos. Além disso, o time alcançou a 13ª vitória consecutiva e manteve o 100% de aproveitamento na competição.

