Com o mesmo vestido que usou na festa da Playboy, Luana Piovani comemora os seus 40 anos no Copacabana Palace

A atriz Luana Piovani realizou um festão para 400 convidados no Copacabana Palace, no Rio, para comemorar seu aniversário.

Rodeada de amigos e familiares, a atriz, que completou 40 anos, dançou, sambou e se divertiu bastante em sua festa. Fotos e vídeos publicados pelos convidados nas redes sociais mostram detalhes da decoração e da banda. Mas uma coisa chamou atenção: Luana dispensou um vestido novo, já que a oportunidade era perfeita para repetir o look “bafo” usado por ela no lançamento de sua capa da Playboy, em abril.

Convidados famosos como Cleo Pires, Carol Sampaio e Sérgio Loroza marcaram presença no rega-bofe. Pedro Scooby, apesar do casamento estremecido com Luana, foi à festa, mas fez a linha discreta e não posou para fotos com a aniversariante. O filho mais velho do casal, Dom, também participou da comemoração.

Comentários