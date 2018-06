Com o uso da tecnologia em lances polêmicos, a França venceu a Austrália por 2 a 1 no Mundial

Com a utilização da tecnologia em lances polêmicos, a França estreou no Mundial, neste sábado (16), com uma vitória por 2 a 1 sobre a Austrália. A partida do Grupo C do torneio foi realizada em Kazan, uma das cidades mais modernas e acolhedoras da Rússia.

Aos 11 minutos do segundo tempo do duelo, o juiz uruguaio Andrés Cunha havia mandado seguir um lance em que Griezmann foi derrubado na área, mas parou para consultar o árbitro de vídeo após a bola sair para lateral. Após alguns segundos de consulta, Cunha marcou a penalidade. Griezmann abriu o placar para a França.

Em seguida, aos 14 minutos, o francês Umtiti colocou a mão na bola dentro da área da seleção europeia. O árbitro do jogo marcou o pênalti sem precisar recorrer ao uso do vídeo. Jedinak cobrou e empatou o jogo.

Aos 36 minutos, Pogba marcou o gol da vitória da França. No lance, mais uma vez a tecnologia foi utilizada. Dessa vez, o relógio do árbitro da partida avisou que a bola cruzou a linha do gol após bater no travessão, em um forte chute de longa distância.

A França e a Austrália voltarão a campo na quinta-feira (21). A primeira seleção enfrentará o Peru, e a segunda, a Dinamarca, para fechar a segunda rodada do grupo C.

História

A partida entre França e Austrália entrou para a história dos Mundiais porque, pela primeira vez, o VAR (árbitro de vídeo, na sigla em inglês) foi utilizado e mudou a decisão do juiz no lance do pênalti em favor dos europeus.

Escalações

As duas equipes jogaram na Arena Kazan diante de um público de 41.279 pessoas. A França, do técnico Didier Deschamps, que aposta na juventude, atuou com Lloris; Pavard, Varane, Umtiti e Hernández; Kanté, Tolisso (Matuidi) e Pogba; Mbappé, Griezmann (Giroud) e Dembélé (Fekir).

Já a Austrália, com jogadores de faixa etária mais elevada, jogou com Ryan; Risdon, Sainsbury, Milligan e Behich; Mooy e Jedinak; Leckie, Rogic (Irvine) e Kruse (Arzani); Nabbout (Juric). O técnico da seleção é Bert Van Marwijk.

França

A seleção francesa se tornou uma potência do futebol mundial a partir da década de 1980, quando tinha o craque Michel Platini. Nessa época, a equipe conquistou o título da Eurocopa de 1984, o terceiro lugar no Mundial de 1986 e o quarto lugar em 1982. Na década de 1980, os franceses foram campeões também dos Jogos Olímpicos de 1984, vencendo o Brasil na final por 2 a 0.

Mas os melhores anos dos franceses viriam na década seguinte, em 1990, histórica geração de Zinédine Zidane, Thierry Henry, entre outros. Essa seleção jogou as semifinais da Eurocopa em 1996 e, dois anos depois, conquistou o Mundial de 1998, realizado em território francês, com uma goleada de 3 a 0 sobre a Seleção Brasileira. Em 2000, a seleção francesa venceu também a Eurocopa.

Deixe seu comentário: