Com os jogos da Copa América na Arena do Grêmio, o estádio passará a oferecer melhor cobertura em seu sinal de telefonia

A partir do dia 15, quando a Arena do Grêmio receberá a partida entre Venezuela e Peru pela primeira rodada da Copa América de 2019, o estádio deve proporcionar maior e melhor cobertura em seu sinal de telefonia, por meio de um sistema conhecido como “4.5G”.

Trata-se de uma tecnologia que permite navegar até dez vezes mais rápido do que o 4G convencional. A qualificação está prevista pela Claro, por meio de uma estrutura semelhante à implantada nos locais de jogos da Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil e que na ocasião teve duelos de Seleções no Beira-Rio.

“A infraestrutura ficará como legado para os torcedores que frequentam a arena e que poderão usufruir da tecnologia de ponta de forma permanente”, ressalta a empresa. “Todas as cidades-sede contam com o 4.5G.”

Nesta semana, o presidente do Tricolor gaúcho, Romildo Bolzan Júnior, recebeu e executivo Paulo Cesar Teixeira, da Claro, para conferir os detalhes da rede que será disponibilizada na casa do Mosqueteiro.

“A partir de agora, o Grêmio contará com uma arena conectada com a internet mais rápida do Brasil”, reiterou Teixeira. “Os apaixonados por futebol poderão falar, navegar e compartilhar, em tempo real, as emoções de estar tão perto do campo. A Copa América é só o pontapé inicial.”

Ainda de acordo com o executivo, a experiência “será completa, desde compartilhar com seus amigos os melhores momentos de um show, conferir o resultado de outras partidas da arquibancada pelo celular, até usar aplicativos de mobilidade para voltar para casa”.

Já o presidente da Arena gremista, Mauro Araújo, definiu a novidade como “uma grande conquista e mais um importante passo para tornar o estádio um dos mais modernos do País”.

TV

E para experiência ser ainda mais completa e interativa, os assinantes de TV por assinatura da operadora terão a transmissão de todos os jogos pelo canal SporTV. Para quem quiser rever qualquer lance, o portal “Now” da Net também terá os melhores momentos da competição continental de Seleções, horas após as partidas.

No Now, a emoção começa antes do torneio. “Para entrar no clima, a plataforma já prepara um aquecimento com os gols, principais lances e reportagens da edição 2016 dos jogos”, antecipa a empresa. “Os clientes da NET ficam em dia com a agenda de jogos, tabela de pontos e informações sobre as seleções no canal 536, que será interativo, permitindo simulações de resultados.”

“Não importa a escolha do cliente: dentro ou fora de campo ele terá a melhor experiência. Seja no smartphone ou na TV, os torcedores terão à disposição todos os recursos e possibilidades que a tecnologia de ponta da Claro proporciona”, completou Paulo Cesar, da Claro.

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: