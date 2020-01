Rio Grande do Sul Com os mesmos valores de 2019, proprietários de veículos já podem pagar o DPVAT 2020

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2020

DPVAT compõe o licenciamento anual. Foto: Divulgação/DetranRS Proprietários de veículos no Rio Grande do Sul já podem fazer o pagamento do seguro obrigatório DPVAT 2020. (Foto: Divulgação/DetranRS) Foto: Divulgação/DetranRS

Os proprietários de veículos no Rio Grande do Sul já podem fazer o pagamento do seguro obrigatório DPVAT 2020 na rede bancária conveniada desde o início desta segunda-feira (6).

A informação é do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RS), que encaminha os dados relativos a cada veículo para a rede bancária. Segundo o órgão, a cobrança do Seguro DPVAT para o exercício de 2020 no Rio Grande do Sul terá os mesmos valores da tabela do ano passado, seguindo orientação do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). Carros pagam R$ 16,21, enquanto, para motos, o valor é de R$ 84,58. Para veículos de outras categorias, confira os valores no site do DetranRS.

Para quitar o valor do Seguro, basta dirigir-se à rede bancária conveniada (Banrisul, Banco do Brasil – para correntistas; Sicredi, Bradesco, Santander e Caixa – nas lotéricas).

Já para obter o licenciamento do veículo, é preciso pagar o DPVAT, o IPVA, eventuais multas e a taxa de licenciamento. Os calendários de vencimento do IPVA e de licenciamento são diferentes e independem um do outro.

Somente após a quitação desses valores o veículo estará licenciado para o exercício 2020 e será emitido o documento de licenciamento (CRLV).

Tanto o pagamento do DPVAT quanto dos demais tributos são feitos diretamente na rede bancária. Para quitá-los, é preciso ter em mãos a placa do veículo e o código Renavam. Após o pagamento da taxa e demais encargos legais que compõem o licenciamento anual, o certificado de licenciamento anual (CRLV) é enviado.

Segundo o Departamento de Trânsito, CRLV Digital está disponível desde novembro e pode ser gerado por meio do aplicativo Carteira Nacional de Trânsito.

