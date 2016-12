Com pÃªnalti polÃªmico, AtlÃ©tico Nacional Ã© goleado por 3 a 0 pelo Kashima e estÃ¡ eliminado do Mundial de clubes

O Kashima Antlers surpreendeu o Atlético Nacional e venceu a primeira semifinal do Mundial de clubes, realizada nesta quarta-feira (14), avançando à decisão da competição de modo inédito. Os colombianos, favoritos no confronto, acabaram derrotados por 3 a 0 e terão que se contentar com a disputa do terceiro lugar da competição. Shoma, Endo e Suzuki fizeram os gols da partida no Suita City Football Stadium.

A partida foi marcada pelo primeiro pênalti assinalado com o auxílio do árbitro assistente de vídeo, uma decisão polêmica por conta da posição do jogador do Kashima na jogada que resultou na penalidade, convertida por Shoma.

Com a vitória dos japoneses, a final será entre Kahima e o vencedor da partida entre Real Madrid e América do México, que será disputada nesta quinta-feira (15), às 8h30min (de Brasília). O Atlético Nacional aguarda quem sair derrotado deste confronto para a disputa do terceiro lugar.

