O belga identificado apenas como Rob está chamando atenção da internet por fazer montagens hiper-realistas em que ele se coloca nas fotos de algumas celebridades mundiais. Com o uso do Photoshop, ele conseguiu arrancar um abraço em Brad Pitt e Angelina Jolie, jogar um pebolim com Zidane, Pelé e Maradona, brincar de Lego com Taylor Swift e até mesmo tirar uma selfie com Kim Kardashian e Hillary Clinton.

A ideia hilária rendeu ao homem mais de 88,8 mil seguidores no Instagram.

