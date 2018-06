Com placar de 3 a 0, Colômbia vence e elimina a Polônia no Mundial

Comprometida na marcação e fatal no ataque, a Colômbia venceu a Polônia por 3 a 0, neste domingo (24) em Kazan, para se manter viva no Grupo H e sentenciar a eliminação do time liderado por Robert Lewandowski.

Yerry Mina (40 minutos), Radamel Falcao (70) e Juan Cuadrado (75) fizeram os gols que mantiveram vivo o sonho colombiano de classificação às oitavas de final. Os sul-americanos estão na terceira colocação com três pontos, atrás dos líderes Japão e Senegal, que têm quatro unidades cada.

Depois de ficar de fora do Mundial do Brasil-2014 por conta de lesão, Falcao marcou seu primeiro gol em mundiais. Já James mostrou categoria para liderar a equipe com bons passes e duas assistências, sendo eleito pela entidade máxima do futebol o melhor jogador da partida.

Na rodada decisiva, a Colômbia enfrenta Senegal por uma vaga nas oitavas de final, em Samara, enquanto o Japão encara a eliminada Polônia em Volgogrado. O grupo está em aberto e os jogos decisivos serão disputados dia 28 de junho, às 11 horas pelo horário de Brasília.

