Com plano de expansão agressivo, Kumon abre novas unidades de ensino no RS

O Rio Grande do Sul, que já conta com 38 unidades do Kumon – maior rede de franquia educacional do País – receberá mais dois centros de ensino até o final do mês de fevereiro. As novas unidades, localizadas em Guaporé e Sarandi, fazem parte do plano de expansão da marca, que tem 40 anos de operações no Brasil.

De acordo com Thiago Alves, Gerente de Expansão do Kumon, a Região Sul do País apresenta grande possibilidade para crescimento das atividades. “Já contamos com excelentes franquias da marca, e temos a previsão de aumentar ainda mais as operações no Rio Grande do Sul”, diz o executivo.

Daniela Balbinot, orientadora da unidade Guaporé, disse que está encantada com o Kumon e feliz por fazer parte da empresa. “Acredito, que através do método de ensino, poderei participar do desenvolvimento e formação das crianças, tornando-as cada dia mais felizes e apaixonadas em aprender”, completa Daniela.

Com material autoinstrutivo e orientação individualizada, o ensino dos cursos de matemática, português, inglês e japonês, desenvolve nos alunos a capacidade em aprender por si só. Além disso, com os exercícios como os de raciocínio lógico e interpretação, o método estimula habilidades como a independência, responsabilidade, além de ajudar na concentração. O curso oferece conteúdos que vão da pré-escola até o ensino superior, para alunos de todas as idades.

Negócio em Expansão no Brasil

De acordo com Julio Segala, Diretor de Expansão e da Divisão de Marketing do Kumon América Latina, o plano da empresa é audacioso para este ano, como tem sido nos últimos anos. “A cada ano, o Kumon mostra que é uma excelente opção de negócio para o empreendedor, que busca nossa marca não apenas por ser boa escolha de investimento, mas por querer trabalhar com uma empresa com valores éticos e morais. Não vendemos um serviço, oferecemos a oportunidade de compartilhar um método de ensino respeitado no mundo todo”, conclui o executivo.

Com um investimento inicial, que pode variar de R$ 35 mil a R$ 50 mil, é possível se tornar um franqueado da marca. O Kumon ocupa o 7º lugar no ranking de maiores redes de franquias no Brasil, está presente em 50 países e conta com mais de 4 milhões de alunos.

