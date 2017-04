Com a presenÃ§a de Marcela Temer, Programa CrianÃ§a Feliz serÃ¡ lanÃ§ado nesta segunda-feira

O Programa Criança Feliz será lançado nesta segunda-feira (10), às 10h, no Palácio Piratini, em Porto Alegre, com a presença do governador José Ivo Sartori; do ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra; da primeira-dama Marcela Temer, e da secretária do Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos, Maria Helena Sartori.

Nessa primeira fase, 72 municípios estão aderindo ao Programa, lançado em outubro de 2016. O Criança Feliz atua nos primeiros mil dias de vida, para estimular o desenvolvimento infantil. A iniciativa acompanha crianças de zero a 3 anos do Bolsa Família e as de até 6 anos que recebem o Benefício de Prestação Continuada, incluindo as vítimas de microcefalia por zika vírus.

O programa Criança Feliz integra ações de várias áreas, como saúde, assistência social, educação, justiça e cultura.

(Gov RS)

