Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2020

São Sepé - vista aérea Foto: Reprodução Foto: Reprodução

A Prefeitura de São Sepé está utilizando a tecnologia para explorar os pontos turísticos do município de 23 mil habitantes localizado na Região Central do Estado. Com a ajuda do app CidadeMob, da GOVBR, a cidade prevê a ativação de QR Codes que ficarão na entrada da cidade, contendo informações e orientações sobre as principais atrações de São Sepé, como o fogo de chão que está aceso há mais de 200 anos na Fazenda do Boqueirão.

Pelo mesmo aplicativo, que pode ser baixado gratuitamente pela população, os usuários tem acesso a funcionalidades e serviços cotidianos como abertura de protocolos de atendimento, ouvidoria pública, consultas de débitos e matrículas imobiliárias, pagamento de IPTU e participação em enquetes sobre assuntos pertinentes à população. O aplicativo já está disponível para ser baixado nas lojas Google Play e Apple Store.

