Com recuperação econômica 2019 pode fechar um superávit US$ 50,1 bilhões

Após dois meses de queda, o superávit da balança comercial começou a subir em maio, o resultado tem sido o melhor da série pelo quinto mês do ano. O Brasil exportou em abril US$ 6,422 bilhões a mais do que importou, tendo assim, uma alta de 5,8% em relação ao resultado positivo de US$ 6,073 bilhões em maio do ano passado.

Acumulando um superávit de US$ 22,806 bilhões nos cinco primeiros meses de 2019, valor 5,9% inferior ao do mesmo período do ano passado. Só no mês passado as exportações chegaram a somar US$ 21,394 bilhões com alta de 5,6% em relação a maio de 2018 pelo critério da média diária. Mas os resultados também se deram em outros setores, as vendas de manufaturados cresceram 29,5%, a gasolina também teve um destaque (R$ 0 para R$ 123 milhões). Também, tiveram alterações os óleos combustíveis (197,3%), laminados planos de ferro e de aço (168%) e partes de motores e turbinas para aviação (151,8%).

Houve também um aumento nas exportações de semimanufaturados que subiram para 15,4% em relação ao mesmo mês do ano passado, com destaque para ferro fundido (92,3%), semimanufaturados de ferro ou de aço (73%) e óleo de soja bruto (68,6%). Mas, mesmo com o início da safra, as vendas de produtos básicos caíram 3,9%, isso se dá pelo recuo nas exportações de minério de cobre (-32,3%), soja em grão (-30,3%) e farelo de soja (21%). Porém, as importações somaram US$ 14,972 bilhões, com alta de 7,8% em relação a maio de 2018.

Com recuo de 6,5%, apenas a importação de bens de consumo caiu, isso, decorrente ao Dólar que subiu no último mês. O saldo da balança comercial, 2018, encerrou em $ 58,959 bilhões, tendo assim, o segundo maior resultado positivo da história. Já para 2019, o Ministério da Economia projeta superávit de US$ 50,1 bilhões, isso pela recuperação econômica do país, que deve reativar tanto o consumo como as importações.

Deixe seu comentário: