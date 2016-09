Com Renato e Espinosa acertados, Grêmio tenta recuperação contra o Fluminense neste domingo

O Grêmio tenta dar fim ao ciclo de seis partidas sem vitórias no Campeonato Brasileiro contra o Fluminense às 16h deste domingo (18), na Arena. No jogo da 26ª rodada da competição, o Tricolor terá o técnico interino James Freitas no comando. Após o clássico, os dirigentes gremistas devem confirmar os retornos de Renato Portaluppi e Valdir Espinosa, como treinador e coordenador, respectivamente. Adalberto Preis, atual vice-presidente do clube e integrante do Conselho de Administração, será apresentado como vice de futebol. O trio estava no Grêmio em 1983, ano da conquista do título do Mundial Interclubes em Tóquio.

No encontro diante dos cariocas, o time gremista terá uniforme novo. O traje foi apresentado no banquete comemorativo dos 113 anos do clube na noite de sexta (16). É a terceira camisa para a temporada de 2016. Em termos de escalação, James Freitas não poderá contar com Bolaños, que sentiu um desconforto na região pubiana, e Negueba, com lesão no púbis. Pedro Rocha, Guilherme e Batista disputam a vaga no ataque.

No treinamento deste sábado (17), James escondeu a equipe e fechou os portões do trabalho. Maicon está recuperado de lesão muscular na panturrilha direita e encara o Flu. O experiente Douglas é outro confirmado no Tricolor gaúcho.

Mudanças no Flu

No treino realizado na manhã deste sábado nas Laranjeiras, Levir Culpi orientou uma atividade técnica e colocou em campo a equipe com três novidades – Giovanni, Pierre e Henrique Dourado. Magno Alves retorna para o banco de reservas.

O Grêmio ocupa o oitavo lugar na tabela, com 37 pontos. Os cariocas, com a mesma pontuação, estão uma posição à frente.

Grêmio: Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Jaílson, Douglas e Pedro Rocha (Guilherme ou Batista); Luan. Técnico: James Freitas (interino).

Fluminense: Julio César; Wellington Silva, Gum, Henrique e Giovanni; Pierre, Cícero, Gustavo Scarpa e Marcos Junior; Wellington e Henrique Dourado. Técnico: Levir Culpi.

Local: Arena do Grêmio. Quando: Domingo. Horário: 16h. Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO), com Fabiano da Silva Ramires (ES) e Edson Antonio de Sousa (GO). Na TV: PPV.

Comentários