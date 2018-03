Com respaldo de 62% dos brasileiros, Tite parece se sentir livre novamente

A cada quatro anos é quase sempre assim. A Seleção Brasileira visita Brasília, tira uma foto oficial com o presidente da República e viaja para disputar a Copa do Mundo. O roteiro só é repetido na volta em caso de conquista do título, claro.

Em 2018, Tite jura que não cumprirá o protocolo. “Não me sentiria à vontade com nenhum político”, afirmou em entrevista em dezembro de 2017. Após comandar a melhor campanha da história da Seleção Brasileira em eliminatórias do Mundial, o técnico surfa em sua popularidade para dizer e tentar fazer o que muitos outros técnicos não conseguiram.

Com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) acéfala, sem seu presidente, que está banido provisoriamente pela Fifa, indiciado nos Estados Unidos por recebimento de propina, o técnico não precisa se curvar aos desejos e interesses dos cartolas da entidade.

Tite, inclusive, assinou um abaixo-assinado que pedia a renúncia de Marco Polo Del Nero e, menos de um ano depois, aceitou seu convite. Ignorou a coragem de meses antes e ganhou um beijo do hoje presidente afastado na sua apresentação.

Com aprovação de 62% dos brasileiros, que avaliam o seu trabalho como ótimo ou bom, segundo pesquisa Datafolha, Tite parece se sentir livre novamente. Na Rússia, tentará levar o time à conquista do hexacampeonato e terá a chance de cumprir sua promessa na volta da viagem, sem escala em Brasília.

100 dias para a Copa do Mundo

Tá chegando a hora, torcedor canarinho! Este 6 de março marca exatos 100 dias para a Copa do Mundo FIFA 2018. E para ajudar na ansiedade, o site da CBF destaca o calendário da equipe do técnico Tite para você se programar até chegar a hora da estreia da Seleção Brasileira na Rússia.

O calendário da Seleção nos próximos 100 dias inclui bastante trabalho. A comissão técnica, que vem se reunindo com frequência na sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ), prevê um período de concentração com treinamentos e a realização de amistosos preparatórios para a Copa do Mundo.

Tite e os membros da sua comissão vem acompanhando jogos in loco dentro e fora do país para observar atletas. Após acompanhar a vitória do Manchester City sobre o Chelsea por 1 a 0 no último domingo, pelo Campeonato Inglês, o técnico da Seleção Brasileira e o auxiliar Sylvinho assistirão a mais duas partidas.

A dupla foi para Paris para o duelo dessa terça-feira (6), entre Paris Saint-Germain e Real Madrid, válida pela volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Nesta quarta (7), eles estarão em Londres para o confronto entre Tottenham e Juventus, pela mesma competição. Ainda na Inglaterra, vão assistir ao treino do Chelsea na quinta-feira (8).

Na próxima segunda-feira (12), o treinador vai convocar os jogadores para os dois amistosos deste mesmo mês de março, diante de Rússia e Alemanha. O grupo inicia a concentração no dia 18 em Moscou e disputa amistoso com os anfitriões da Copa no dia 23. Na sequência, a Seleção vai para Berlim enfrentar a Alemanha, no dia 27. A Copa do Mundo começa 14 de junho e a Seleção Brasileira estreia três dias depois, diante da Suíça, em Rostov.

