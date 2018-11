Com saída de Moro, juíza que mandou prender Dirceu assume Lava-Jato

Com a confirmação de que o juiz Sergio Moro vai assumir o ministério da Justiça no governo do presidente eleito, Jair Bolsonaro, quem deve responder interinamente pelos processos da Lava-Jato é a juíza substituta Gabriela Hardt, da 13ª Vara Federal de Curitiba. A magistrada já substituiu Moro em outras ocasiões. Em uma delas, quando o juiz viajou para fora do país em maio, ela mandou prender o ex-ministro José Dirceu — que, na sequência, conseguiu um habeas corpus no STF (Supremo Tribunal Federal).

Gabriela, porém, não poderia assumir os processos da Lava-Jato em definitivo por ser juíza substituta. Na hipótese de exoneração de Moro, o presidente do TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), Thompson Flores, abrirá um procedimento interno e consulta a todos os juízes titulares vinculados à Corte que tenham interesse em assumir a 13ª Vara. Nesse caso, o juiz que ocuparia a cadeira de Moro seria aquele que tivesse maior tempo de carreira na magistratura.

Juíza

Gabriela Hardt é paranaense, tem 42 anos e cresceu em São Mateus do Sul, a 150 quilômetros de Curitiba. O pai dela trabalhava em uma unidade da Petrobras que fica na cidade. Ela é formada em Direito pela Universidade Federal do Paraná (onde o juiz Sérgio Moro dava aulas) e deverá manter o ritmo da 13ª Vara Federal de Curitiba.

Gabriela prestou concurso para a Justiça Federal, em 2007, e foi nomeada juíza, em 2009, para uma vaga em Paranaguá, no litoral do Estado. Em 2014, foi nomeada juíza substituta na 13ª vara federal e assumia os trabalhos quando o juiz Sérgio Moro saía de férias.

A juíza já mostrou ser tão rigorosa quanto Moro por meio da decisão em que determinou que o ex-tesoureiro do PT Paulo Ferreira deveria indicar um imóvel para garantir fiança estabelecida pelo juiz Sérgio Moro. O ex-tesoureiro petista foi solto mediante a fiança e é acusado de ter recebido propina referente ao contrato para a construção do novo Centro de Pesquisa Petrobras, no Rio de Janeiro.

Por curiosidade, a juíza é atleta, começou a nadar ainda jovem e atualmente compete em provas de maratonas aquáticas – nadando cinco quilômetros em águas abertas.

