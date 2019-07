Com temperaturas próximas de 0ºC, cidades gaúchas registram geada neste domingo 

O inverno chegou de vez! A neve chegou em pelo menos oito cidades gaúchas no sábado (6) e neste domingo não será diferente! O dia já amanhece com geada e temperatura próxima de 0ºC em grande parte do Estado, sem previsão de neve.

Em Porto Alegre, a mínima prevista é de 3ºC, com máxima de 15ºC. As menores temperaturas devem ser registradas em Uruguaiana, com mínima de 0ºC, Erechim, Santa Maria, Santa Rosa, Passo Fundo, Bagé, todas com mínima prevista de 1ºC.

Durante a tarde, a presença do sol deve provocar um aumento na temperatura, fazendo os termômetros chegarem a 16ºC. O céu também deve ficar aberto em grande parte do RS, sem presença de nuvens.

Veja como fica o tempo em outras cidades gaúchas:

Pelotas: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 4°C e máxima de 15°C

Caxias do Sul: Geadas pela manhã e tempo firme. Mínima de 2°C e máxima de 13°C

Santa Maria: Geadas pela manhã e tempo firme. Mínima de 1°C e máxima de 12°C

Santa Rosa: Geadas pela manhã e tempo firme. Mínima de 1°C e máxima de 13°C

Erechim: Geadas pela manhã e tempo firme. Mínima de 1°C e máxima de 12°C

Uruguaiana: Geadas pela manhã e tempo firme. Mínima de 0°C e máxima de 12°C

Torres: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 7°C e máxima de 16°C

Rio Grande: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 6°C e máxima de 15°C

Mostardas: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 11°C e máxima de 16°C

Passo Fundo: Geadas pela manhã e tempo firme. Mínima de 1°C e máxima de 11°C

Bagé: Geadas pela manhã e tempo firme. Mínima de 1°C e máxima de 13°C

Tramandaí: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 7°C e máxima de 16°C

Xangri-Lá: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 8°C e máxima de 16°C

Capão da Canoa: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 8°C e máxima de 16°C

