Com tempo bom em Esteio, a abertura simbólica dos portões do Parque de Exposições Assis Brasil marcou o início da 42ª Expointer

Uma cerimônia com tempo bom e a presença do vice-governador gaúcho, Ranolfo Vieira Júnior, marcou, às 9h desse sábado, a abertura simbólica dos portões da 42ª Expointer, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. “Estamos com uma expectativa extremamente positiva desta edição da feira que representa o nosso agronegócio e traz desenvolvimento ao Rio Grande do Sul, com repercussão nacional e internacional”, discursou Ranolfo.

Ele representou oficialmente o chefe do Executivo, Eduardo Leite, em viagem oficial a Vitória (ES). Também participaram do ato, realizado na praça central, os secretários Covatti Filho (Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural), Ruy Irigaray (Desenvolvimento Econômico e Turismo), Beatriz Araújo (Cultura) e Otomar Vivian (Casa Civil).

Ao lado de outros convidados, eles experimentaram o tradicional café-de-cambona com bolinhos – cortesia da prefeitura de São Nicolau. A Expointer oferecerá mais de 400 atrações, incluindo o melhor da genética agropecuária, inovações em máquinas e implementos agrícolas e a diversidade da agricultura familiar e do cooperativismo gaúchos, além de apresentações culturais.

“A Expointer 2019 está com todas as condições de superar a realização passada”, projetou Covatti Filho. “A gente vê um clima de otimismo no semblantes dos produtores, dos expositores. É essa a inspiração que vem do campo.”

Clima favorável

Sol forte, temperaturas em torno de 20°C e atrações variadas contribuíram para atrair milhares de visitantes no Parque de Esteio no primeiro dia da feira, que prossegue até o domingo que vem. E no que depender do clima, a expectativa para o restante do fim de semana é de bastante movimento no local.

De acordo com a previsão do tempo divulgada pela sala de monitoramento meteorológico da Seapdr (Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural), o dia será um novo dia de sol e termômetros registrando máximas de 24°C. O ambiente, portanto, estará propício para circular pelo local e conferir a programação, que inclui exposição de animais, agricultura familiar, degustações, artesanato, música, dança e outros atrativos.

Expoleite

Também foi lançada nesse sábado a 43º Expoleite e a 16ª Fenasul, que ocorrerão de 13 a 17 de maio do ano que vem (fixando assim o evento na terceira semana desse mês) no Parque de Exposições Assis Brasil. O titular da Seapdr, Covatti Filho, participou do evento na casa da Febrac (Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça).

Ele destacou a importância do setor leiteiro e da mostra de Esteio para a agropecuária gaúcha. “Trata-se de uma das maiores cadeias da nossa agricultura”, enalteceu. “Fortalecer essa feira é fortalecer o setor oferecendo o melhor da genética e equipamentos para melhorar a produção.”

Covatti acrescentou que a edição de 2020 terá uma organização focada em agregar outros segmentos e ampliar o rol de atrações, a fim de atrair mais público. “Teremos todas as agroindústrias do município, ‘food trucks’, microcervejarias, um rodeio estadual e uma fase de prova classificatória do Freio de Ouro”, adiantou.

Já o presidente da Febrac, Leonardo Lamachia, salientou que a antecipação do anúncio segue uma estratégia para trabalhar melhor as pautas do evento: “Com esse período, teremos uma união ainda mais consolidada das entidades e, a partir de então, propor mais debates e seminários, quem sabe até possibilitando a realização da maior Fenasul de todas, já que é a edição que vai anteceder os 50 anos da Expointer”.

(Marcello Campos)

