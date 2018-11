Com três jogadores suspensos, o Inter já esboça o time que receberá o Atlético-PR neste domingo

A preparação do Inter para o próximo desafio no Campeonato Brasileiro está em sua reta final. Com uma semana sem compromissos na tabela, o técnico Odair Hellmann comandou nessa quinta-feira uma atividade tática no gramado do centro de treinamentos do Parque Gigante.

Esse foi o primeiro trabalho onde o treinador esboçou os prováveis 11 atletas que começarão o primeiro tempo do jogo contra o Atlético-PR, pela trigésima-segunda rodada da competição, na qual o Colorado está em terceiro lugar (58 pontos), atrás do líder Palmeiras e do vice Flamengo. O duelo está marcado para as 19h deste domingo, no estádio Beira-Rio.

Com os desfalques do atacante Jonatan Alvez e dos volantes Rodrigo Dourado e Edenilson (todos por cartão), a equipe titular que treinou nesta manhã tinha Marcelo Lomba, Fabiano, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta, Iago, Gabriel Dias, Juan Alano, Patrick, D’Alessandro, Nico López e Leandro Damião.

As novidades ficaram por conta das presenças do meia Camilo e do atacante William Pottker. Ambos estão recuperados de suas respectivas lesões e podem ficar à disposição da comissão técnica para o confronto contra os paranaenses, que ocupam a oitava colocação (43 pontos).

A direção do Saci projeta uma partida com casa cheia – o time de Odair está invicto como mandante neste Brasileirão. Pela manhã, os ingressos começaram a ser vendidos para a torcida em geral. Os sócios do clube também podem garantir o seu lugar por meio do sistema de “check-in”.

Com a palavra, Juan Alano



Após o treino, o meio-campo Juan Alano concedeu entrevista coletiva, destacando a oportunidade que deve receber no time titular. “Eu venho treinando o ano todo e fazendo meu máximo, sempre conversando com a comissão técnica. Ainda temos dois dias de treino e, se a oportunidade pintar, estarei preparado”, garantiu.

