Com últimos dois inquéritos sendo finalizados pela Polícia Federal, Operação Zelotes entra na reta final

A Zelotes está próxima do fim. A operação investiga, desde 2015, um esquema de corrupção para anular multas aplicadas pelo Fisco a empresas. Agora, falta somente a conclusão de dois inquéritos pela PF (Polícia Federal).

Apesar da finalização dessa tapa, a investigação terá filhotes em várias regiões do País, como ocorreu com a Lava-Jato, hoje com operações em São Paulo e Rio de Janeiro. O inquérito que envolve Luís Cláudio da Silva, filho caçula de Lula, continuará sendo tocado por Brasília.

Já a Operação Acrônimo, que investiga esquema de lavagem de dinheiro para campanhas eleitorais, deve entrar em “ritmo de cruzeiro” a partir de agora, afirmam investigadores. (Folhapress)

