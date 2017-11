Com ultrapassagem na largada, Vettel vence GP Brasil pela 3ª vez; Massa é 7º

O alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, conquistou neste domingo (12) a sua terceira vitória na história do GP Brasil de F-1. O piloto, que largou na segunda posição, conseguiu uma ultrapassagem sobre Valtteri Bottas na largada que foi decisiva para o resultado final. O finlandês acabou em segundo, com Kimi Raikkonen em terceiro.

Lewis Hamilton, que havia partido dos boxes, fez ótima prova de recuperação e terminou em quarto depois de uma boa batalha com Raikkonen nas voltas finais.

O brasileiro Felipe Massa acabou na sétima colocação após largar em nono.

Vettel já havia vencido em Interlagos nos anos de 2010 e 2013. Com o resultado, ele se torna o quarto piloto com mais vitórias no Brasil. Fica atrás de Alain Prost (6) e Carlos Reutemann e Michael Schumacher (4).

O resultado também deixa o alemão muito próximo do vice-campeonato mundial. Ele vai a 302 pontos na classificação geral, contra 280 de Bottas. O finlandês pode chegar a no máximo 305 caso vença o GP final, em 26 de novembro em Abu Dhabi (EAU).

O começo da prova foi movimentado. Ainda na primeira volta, foram dois acidentes. Na saída do S do Senna, Kevnin Magnussen bateu em Stoffel Vandoorne, que acabou acertando Daniel Ricciardo. Pior para o dinamarquês e o belga, que tiveram de abandonar. O australiano da Red Bull seguiu na prova.

Na sequência, na saída do Laranjinha, Romain Grosjean perdeu o controle de sua Haas e acertou Esteban Ocon, não permitindo a sequência do francês na prova.

Massa, que havia largado em nono, conseguiu assumir a quinta posição logo na relargada após interrupção por safety car.

Quem começou a dar show foi Lewis Hamilton. O britânico, que havia largado dos boxes, não tomou conhecimento de quem vinha à frente e na 20ª volta já era quinto, após ultrapassar Massa.

Com as paradas de todos os adversários a sua frente nos boxes, o tetracampeão mundial seguiu na pista e na 30ª volta assumiu a primeira colocação.

Na 44ª volta, Hamilton teve de fazer sua parada obrigatória. Com isso, Vettel reassumiu a liderança e não a perdeu a mais.

Classificação Final GP Brasil:

1º Sebastian Vettel (Ferrari/ALE) – 71 voltas

2º Valtteri Bottas (Mercedes/FIN) – a 2s7

3º Kimi Raikkonen (Ferrari/FIN) – a 4s6

4º Lewis Hamilton (Mercedes/GBR) – a 5s4

5º Max Versttappen (Red Bull/HOL) – a 32s9

6º Daniel Ricciardo (Red Bull/AUS) – a 48s6

7º Felipe Massa (Williams (BRA) – a 1min08s

8º Fernando Alonso (McLaren/ESP) – a 1min09s300

9º Sergio Pérez (Force India/MEX) – a 1min09s500

10º Nico Hulkenberg (Renault/ALE) – a 1 volta

11º Carlos Sainz (Renault/ESP) – a 1 volta

12º Pierre Gasly (Toro Rosso/FRA) – a 1 volta

13 º Marcus Ericsson (Sauber/SUE) – a 1 volta

14º Pascal Wehrlein (Sauber/ALE) – a 1 volta

15º Romain Grosjean (Hass/FRA) – a 2 voltas

16º Lance Stroll (Williams/CAN) – a 2 voltas

Não completaram:

Brendon Hartley (Toro Rosso/NZL)

Esteban Ocon (Force India/FRA)

Kevin Magnussen (Haas/DIN)

Stoffel Vandoorne (McLaren/BEL)

