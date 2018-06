Com um atraso, a Seleção Brasileira chegou em Viena para o amistoso deste domingo contra a Áustria

A Seleção Brasileira chegou pelos fundos em Viena. A delegação desembarcou na noite desta sexta-feira (8) na capital da Áustria para o amistoso deste domingo (10) contra a seleção da casa, o último teste antes da estreia não Mundial, que acontecerá na Rússia, e frustrou um pequeno grupo de cerca de cinco dezenas de pessoas que foi ao hotel em busca de um contato com os jogadores. Ainda assim, alguns deles conseguiram chamar os atletas para que lhes desses autógrafos.

Os torcedores, muitos deles brasileiros, começaram a chegar ao hotel no final da tarde, com o dia ainda claro. Esperaram pacientemente e se dispersaram com rapidez depois que todos os jogadores foram para os seus quartos.

A chegada na capital da Áustria ocorreu com três horas de atraso em relação à programação inicial. A viagem já começou atrasada, pois a delegação deixou o Centro de Treinamento do Tottenham, em Londres, depois do horário originalmente marcado para o embarque no Aeroporto de Stansted, que fica a cerca de 30 minutos do local que serviu de concentração para os brasileiros.

Na Áustria, a seleção fará um treinamento neste sábado (9) no estádio Ernst Happel, que receberá o amistoso no dia seguinte.

Neymar titular

O atacante Neymar será titular da seleção brasileira. Ele foi confirmado pelo técnico Tite durante o treino de quinta, realizado no CT do Tottenham, base da preparação da equipe brasileira para a Copa do Mundo.

Na formação treinada, Neymar entrou no lugar de Fernandinho. A alteração já havia sido feita no intervalo do amistoso contra a Croácia, realizado no último domingo (3), quando o camisa 10 da pediu para começar no banco de reservas por conta da lesão que teve no quinto metatarso do pé direito.

Ele marcou um gol na vitória brasileira por 2 a 0 – o outro foi feito por Firmino.

Com a mudança, o atacante formará o quarteto ofensivo ao lado de Coutinho, Willian e Gabriel Jesus.

A formação é considerada a ideal por Tite para o duelo contra a Suíça, marcado para o dia 17, em Rostov, pela primeira rodada do Mundial.

Os suíços têm como ponto forte a marcação. Nas eliminatórias europeias, os suíços atuaram no 4-2-3-1. Mas, no momento de recompor o time, quatro jogadores atrás e cinco no meio-campo buscavam reconquistar a bola.

Será a primeira vez que os quatro jogadores vão iniciar uma partida com a camisa da Seleção Brasileira. Eles já estiveram juntos durante três jogos, mas apenas por alguns minutos da etapa complementar.

Durante a semana, Neymar treinou normalmente e sem restrições. A escalação do camisa 10 desde o início da partida ainda não estava confirmada pelo treinador brasileiro, que aguardava a recuperação do jogador após o jogo contra a Croácia.

