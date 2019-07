Jogando com um time alternativo, o Inter vence em casa o Ceará por 1 a 0

Poupando titulares diante de mais de 12 mil torcedores no estádio Beira-Rio, na noite deste sábado (27), o Inter venceu o Ceará por 1 a 0. Com esse placar, o Colorado chegou a 20 pontos no Campeonato Brasileiro, subindo momentaneamente do sexto para o quinto lugar. O gol foi marcado pelo meia Sarrafiore aos 38 minutos do primeiro tempo.

A partida, válida pela décima segunda rodada, também manteve o Saci invicto em casa nesta edição do torneio. Marcou, ainda, a estreia do zagueiro Bruno Fuchs, 20 anos, formado nas categorias de base do clube e recentemente promovido aos profissionais. Ele teve como companheiro na defesa Klaus, 25 anos, formando uma dupla que ainda não havia sido vista em jogos oficiais do clube.

Dentre os titulares absolutos, apenas o goleiro Marcelo Lomba e o zagueiro Victor Cuesta estiveram em campo. Os demais foram poupados, devido ao jogo de volta do Inter nas oitavas-de-final da Copa Libertadores da América, contra o Nacional do Uruguai, às 19h15min desta quarta-feira em Porto Alegre. Na semana passada, o time de D’Alessandro e companhia venceu o primeiro duelo por 1 a 0, em Montevidéu, o que dá ao clube gaúcho a vantagem de avançar no torneio com um empate.

Escalações

O Inter do técnico Odair Hellmann colocou em campo Marcelo Lomba, Zeca, Natanael, Klaus, Bruno Fuchs (Victor Cuesta), Rithely, Sarrafiore, Nonato, Neilton (Guilherme Parede), Wellington Silva e Santiago Trellez (Pedro Lucas).

Já o Ceará, sob o comando de Enderson Moreira, escalou Diogo Silva, Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio, João Lucas, Ricardinho, Fabinho, Thiago Galhardo, Felipe Baxola (Leandro Carvalho), Mateus Gonçalves (Wescley) e Felippe Cardoso (Juninho Quixadá). O clube nordestino está em décimo-terceiro lugar, com 14 pontos.

Primeiro tempo

Aos 9 minutos, Nonato matou a bola no peito e arriscou um chute de fora da área, com efeito, quase surpreendendo o goleiro Diogo Silva, que espalmou para escanteio. Passos dois minutos, Wellington Silva avançou da ponta-esquerda para o meio e disparou, por cima do gol.

Quando o cronômetro marcava 23 minutos, Neilton chutou da entrada da área, a bola desviou na zaga visitante e saiu pela linha de fundo. Aos 25, Wellington Silva invadiu a área e chutou, fazendo com que o arqueiro desse o rebote, aproveitado pelo colorado Tréllez, que só não abriu o placar devido a uma nova defesa.

Aos 29 minutos, o cearense Felippe Cardoso chutou a gol, sem ângulo, mas a bola desviou na defesa colorada e saiu para escanteio.

O único gol da partida saiu aos 38: Rithely recuperou a bola e acionou o colombiano Tréllez, que na meia-lua faz a parede e a bola sobrou para o argentino Sarrafiore, mandando com força para o fundo da rede, pela quinta vez desde que passou a vestir a camisa do Saci.

Sarrafiore, novamente ele, arriscou de longe aos 41 minutos e a bola passou sobre o travessão. Os donos da casa seguiam pressionando nos minutos finais, mas o Ceará se fechava como podia, tentando sem sucesso algumas jogadas de contra-ataque.

Etapa complementar

Já o segundo tempo, o Inter mantinha a postura ofensiva, enquanto o Ceará armava um “ferrolho” em frente à área, dificultando a finalização colorada. Em um rápido contra-ataque dos visitantes, Felippe Cardoso chutou para fora.

Aos 28, Thiago Galhardo tentou nova conclusão, mas o zagueiro Bruno Fuchs – em noite de estreia no time profissional – conseguiu cortar para escanteio. Quase cinco minutos depois, ele sentiu uma lesão deu lugar, sob aplausos da torcida, ao titular Víctor Cuesta.

Já se passavam 42 minutos de bola rolando, quando Ricardinho bateu uma falta perigosa, próximo à meia-lua, mas sob a trave colorada estava Marcelo Lomba, um dos ídolos da torcida. Ele fez uma grande defesa, mandando para escanteio.

O árbritro determinou 4 minutos de acréscimo, durante os quais o time nordestino ensaiava uma pressão, na tentativa de chegar a um empate. Mas caberia ao Inter chegar novamente ao gol: aos 48, em uma jogada de contra-ataque, Natanael faz lançamento longo, Guilherme Parede (que havia entrado no lugar de Neilton cerca de meia hora antes) superou a marcação, com velocidade, mandando a bola para dentro da rede adversária. Em vão: o lance acabou anulado por impedimento, após revisão pelo árbitro de vídeo.

