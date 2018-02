Com um time de reservas, o Inter enfrenta na tarde deste domingo o São Paulo de Rio Grande pelo Gauchão

Na manhã desse sábado, o Inter encerrou a preparação para a partida fora de casa contra o São Paulo de Rio Grande, às 17h deste domingo, válida pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho. Os atletas colorados participaram de atividades no estádio Beira-Rio, sob o comando do técnico Odair Hellmann. A escalação que iniciará neste domingo será diferente da bateu o São José (4 a 0) e o Juventude (3 a 1).

Como o Colorado tem um compromisso pela Copa do Brasil no meio da semana, a maioria dos jogadores que vinham atuando no regional serão preservados, dando vez a outros nomes do plantel. Estão relacionados na delegação Marcelo Lomba, Daniel, Cláudio Winck, Ruan, Klaus, Rodrigo Moledo, Thales, Uendel, Charles, Gabriel Dias, Fabinho, Camilo, Juan Alano, Fernandinho, Marcinho, Richard, Nico López, Ronald, Wellington Silva e Roger.

O duelo, no estádio Aldo Dapuzzo, será transmitido ao vivo pela Rádio Grenal (95.9 FM ou www.radiogrenal.com.br). A equipe do Saci ocupa a liderança da tabela, com 15 pontos, enquanto os donos da casa somam apenas 4 pontos, que os colocam em décimo-primeiro lugar.

Copa do Brasil

Na quarta-feira, o Inter estará em Belém do Pará (a quase 4 mil quilômetros de Porto Alegre), onde enfrenta o Remo em partida única pela segunda fase eliminatória da Copa do Brasil. Antes da partida, Odair fará duas sessões preparatórias. Já no fim de semana seguinte, o Colorado se reencontra com a sua torcida no estádio Beira-Rio, pelo Gauchão, desta vez contra o São Luiz de Ijuí.

No dia 31 de janeiro, o time de D’Alessandro e companhia estreou no torneio nacional com um empate em 1 a 1 contra o Boa Vista (RJ). O regulamento fez com esse resultado, obtido fora de casa, conduzisse o Alvi-Rubro gaúcho à fase seguinte. Em caso de empate, vaga será decidida nos pênaltis.

