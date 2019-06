Com vitória de 1 a 0 sobre o Fortaleza no final do jogo, o Grêmio deixou a zona de rebaixamento do Brasileirão

Em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, na noite desse sábado o Grêmio venceu o Fortaleza por 1 a 0, com gol do atacante Pepê aos 44 minutos do segundo tempo. Com esse resultado, o Tricolor gaúcho chegou a 8 pontos e deixou a zona do rebaixamento, subindo para o décimo-terceiro lugar.

A partida foi disputada excepcionalmente no estádio Centenário, em Caxias do Sul. Motivo: a Arena, em Porto Alegre, foi cedida para duelos da Copa América.

O time sob o comando de Renato Portaluppi foi escalado com Paulo Victor, Léo Moura, Geromel, Rodriguez, Leonardo Gomes, Thaciano (André), Maicon, Jean Pyerre, Alisson, Diego Tardelli (Patrick) e Felipe Vizeu (Pepê).

Já o Fortaleza (em décimo-sexto, com 7 pontos) sob o comando de Rogério Ceni, colocou em campo Felipe Alves, Tinga, Juan Quintero, Roger Carvalho (Nathan), Carlinhos, Osvaldo, Felipe, Romarinho, Kieza (André Luis), Marlon (Gabriel Dias) e Juninho.

Resumo do jogo

A etapa inicial foi de pouca produção de ambas as equipes. Equilibrado e com forte marcação, o jogo não contou grandes oportunidades de gol. As melhores chances saíram dos pés de Vizeu, aos 33’ e Thaciano, aos 39’, mas o placar se manteve no zero a zero.

O início do segundo tempo seguiu no mesmo ritmo. Aos 20’, Maicon fez um ótimo passe para Tardelli, que deu de calcanhar para Alisson. O atacante recebeu e chutou forte, mas Quintero dividiu e mandou a escanteio. Na cobrança, a bola foi colocada na área e Geromel desviou com muito perigo de cabeça, quase raspando na trave da meta adversária.

Já aos 26’, o Fortaleza teve um jogador expulso e com as substituições feitas por Renato, o jogo melhorou para o Tricolor. Por fim, aos 44 minutos, o Grêmio conseguiu abrir o placar com Pepê. Jean Pyerre deu um passe calculado para o atacante, que na área chutou e mandou para o fundo das redes.

Primeiro Tempo

Nos primeiros minutos, o Fortaleza tentou por duas vezes com bola aérea, com cruzamentos da direita, mas a defesa gremista se postou bem e afastou o perigo.

Em resposta, o Grêmio se lançou em contra-ataque com Tardelli, que acionou Alisson mais a frente. O atacante dividiu com marcador e a bola se perdeu a linha de fundo, aos 3 minutos.

Com 6’, Osvaldo recebeu um lançamento, tirou da zaga e foi a linha de fundo pela meia direita. Cruzou, mas mandou nas mãos de Paulo Victor.

Aos 20’, Maicon deu um passe para Leonardo, na esquerda, que foi ao fundo e cruzou. Vizeu dividiu com marcação, mas a zaga afastou. Em seguida, o Grêmio teve um escanteio a favor, a bola colocada na área, mas Roger chutou para longe.

Pela esquerda, o Grêmio teve uma cobrança de falta a seu favor. Jean colocou no segundo poste, mas Felipe Alves mandou a escanteio. Alisson colocou novamente na boca do gol, mas Roger Carvalho fez o corte.

Aos 33’, depois de uma boa jogada coletiva, Maicon acionou Vizeu, que recebeu, girou e finalizou, com um chute perigoso, mas a bola acabou saindo. Três minutos depois, Jean Pyerre dominou e cruzou, mas ninguém conseguiu chegar para a finalização. De longa distância, aos 39’, Thaciano mandou um chute a gol, mas Felipe Alves conseguiu a defesa.

Segundo Tempo

Antes do primeiro minuto de jogo, o Fortaleza chegou com Felipe, que mandou no meio do gol, para Paulo Victor fazer a defesa. Em seguida, Juninho levantou na área e o goleiro gremista saiu do gol para defender.

Aos 9 minutos, após um cruzamento feito pelo Tricolor, Quintero conseguiu cortar o perigo da área. Em resposta, o Grêmio avançou com Geromel, que tentou colocar na área, mas mandou pra fora.

Aos 20’, a melhor chance tricolor: Maicon deu um ótimo passe para Tardelli, que deu de calcanhar para Alisson. O atacante recebeu e chutou forte, mas Quintero dividiu e mandou a escanteio. Na cobrança, a bola foi colocada na área e Geromel desviou de cabeça. A bola passou raspando a trave.

Com 26’, Léo Moura sofreu uma falta forte de Osvaldo, que depois do lance ser analisado pelo VAR, foi expulso.

Na cobrança da falta aos 30’, Alisson fez o levantamento na área e Rodriguez chegou para finalizar, mas mandou por sobre a meta. Dois minutos depois, Jean Pyerre recebeu um passe no meio, fez boa jogada individual, limpando o lance e chutando forte, mas por sobre a meta.

Na reta final, da entrada da grande área, na sua primeira participação, Patrick mandou um chute forte em direção a meta e Felipe Alves teve que se esforçar para defender. Aos 44 minutos, o Grêmio conseguiu o gol com Pepê. Jean Pyerre deu um passe calculado para o atacante, que na área chutou e mandou para o fundo da rede.

(Marcello Campos)