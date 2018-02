O comandante do Exército, Eduardo Villas Bôas, afirmou que é “fundamental” uma mudança nas regras de enfrentamento armado que permitiria um militar alvejar um homem portando arma pelas ruas do Rio de Janeiro, durante o período da intervenção federal no Estado. O general falou à imprensa depois de uma solenidade nesta quarta-feira (28) no Comando do Exército.

