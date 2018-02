O comandante-geral da PM (Polícia Militar), coronel Marcos Sampaio, foi vítima de assalto na noite de terça-feira, no bairro do Trapiche da Barra, em Maceió. Uma caminhonete da Secretaria de Segurança Pública que estava sendo utilizada por ele foi levada. O veículo foi encontrado no mesmo dia, durante rondas da PM na parte alta da capital. O assalto ocorreu em uma lanchonete, às 23 h.

