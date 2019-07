O Ministério Público de Veneza indiciou por risco de naufrágio o comandante do navio de cruzeiro que quase se chocou contra um cais e um iate na Bacia de San Marco no último dia 7 de julho. O nome de Nicolantonio Palombella já havia sido registrado no inquérito do promotor Andrea Petroni dois dias depois do acidente. Ele ainda não foi formalmente ouvido e outras pessoas podem ser chamadas.

