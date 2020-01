Mundo Comandante iraniano diz que bombardeio de bases americanas dá início a uma série de ataques contra os EUA

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2020

Imagens de satélite mostram danos causados por ataque iraniano à base aérea de Ain Al-Asad, no Iraque Foto: Reprodução Imagens de satélite mostram danos causados por ataque iraniano à base aérea de Ain Al-Asad, no Iraque. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O chefe da Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária do Irã, Amirali Hajizadeh, afirmou nesta quinta-feira (09) que o bombardeio contra duas bases americanas no Iraque dá início a uma série de ataques contra os Estados Unidos no Oriente Médio, informou a TV estatal iraniana.

Segundo ele, a “vingança apropriada” pela morte do general iraniano Qassem Soleimani, vítima de um ataque americano em Bagdá (Iraque), será expulsar as forças americanas da região.

Hajizadeh declarou ainda que os ataques contra as bases, ocorridos nesta semana, não pretendiam matar soldados americanos, mas danificar a “máquina militar” de Washington.

As bases abrigavam militares americanos e iraquianos. Ninguém ficou ferido.

