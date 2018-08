Comandante Nádia, do MDB, nega convite do ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, para concorrer a vice-presidente na chapa de Henrique Meirelles

A vereadora de Porto Alegre, Comandante Nádia, do MDB, acaba de negar o convite do ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, para concorrer a vice-presidente na chapa de Henrique Meirelles. Os motivos alegados pela Comandante Nádia estão relacionados ao foco de sua campanha à Assembleia Legislativa. “Tenho todo um trabalho voltado para a área da segurança pública, só na Brigada Militar foram 28 anos e esse é o meu foco agora”. A vereadora foi a primeira mulher a comandar um batalhão da Polícia Miliar o Rio Grande do Sul, em 2007, quando assumiu o 40º BPM, em Estrela.

