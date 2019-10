Comandante Nádia retorna à Câmara Municipal

A secretária de Desenvolvimento Social e Esporte, comandante Nádia Gerhard, comunicou ao prefeito Nelson Marchezan Júnior que deixa a pasta a partir desta sexta-feira (18), para retornar à Câmara Municipal, a fim de concluir seu mandato como vereadora. O prefeito destaca o trabalho realizado pela secretária nestes últimos dez meses.

“Agradecemos a seriedade e a dedicação da comandante Nádia Gerhard à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social e Esporte. Juntos fizemos campanhas solidárias históricas e melhoramos o atendimento às pessoas que mais precisam”, diz Marchezan.

“Também agradeço ao MDB pelo elevado espírito público neste momento. Temos a confiança de que o secretário adjunto Moisés Fraga Gonçalves realizará o processo de transição com seriedade e competência até a definição de quem assumirá a pasta”, completa.

“Saio com a certeza de ter cumprido a minha missão de transformar o Desenvolvimento Social de Porto Alegre, dando um novo olhar e buscando fugir do assistencialismo”, afirma Nádia. A vereadora diz que retorna para exercer o mandato mantendo a força da bancada do MDB e auxiliando as boas iniciativas do governo municipal.

“Agradeço ao partido e ao prefeito a oportunidade de ter contribuído com a apresentação de novos projetos e a reativação de programas anteriores, fazendo a diferença para a população em vulnerabilidade social da nossa cidade. É importante frisar o impacto direto dessas ações nas demais áreas, desde a segurança até a saúde”, destaca.