Comando do 5Âº Distrito Naval divulga balanÃ§o da OperaÃ§Ã£o VerÃ£o 2017

A Operação Verão realizada pelo Comando do 5º Distrito Naval (Com5ºDN) completou, nesta semana, 40 dias de atividades. No período, 3.052 embarcações foram inspecionadas e, deste total, 320 apresentaram irregularidades, estas receberam notificações que poderão ser revertidas em multas. Outras 34 embarcações foram apreendidas por não apresentarem condições mínimas para navegar com segurança.

As atividades de inspeção naval do Com5ºDN são realizadas por três Capitanias, quatro Delegacias e uma Agência que abrangem os dois estados do Sul do País, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A ação tem a intenção de fiscalizar o tráfego aquaviário com o objetivo de alertar os navegadores e a população sobre os riscos de acidentes nos mares, rios, represas, lagos e lagoas durante a estação do ano em que aumenta o fluxo de embarcações, principalmente as de esporte e recreio.

Para garantir um verão mais seguro em nossas águas, os Agentes da Autoridade Marítima Brasileira estão realizando a fiscalização nos seguintes aspectos: habilitação dos condutores, documentação da embarcação, material de salvatagem (coletes e boias), extintores de incêndio, luzes de navegação, a lotação e o estado da embarcação. Além disso, estão sendo utilizados etilômetros, tendo em vista que é proibido o consumo de bebidas alcoólicas pelos condutores.

A Operação Verão 2016/2017 inclui também ações de presença em entidades náuticas, clubes, marinas e colônias de pescadores, para realização de palestras educativas e distribuição de panfletos informativos com dicas das principais normas de segurança da navegação.

Porto Alegre e Região

Desde o dia 15 de dezembro, a Capitania Fluvial de Porto Alegre já realizou 330 abordagens de embarcações e, deste total, 17 receberam notificações que poderão ser revertidas em multas e 4 embarcações foram apreendidas por não apresentarem condições mínimas para navegar com segurança.

A Marinha do Brasil convida a população a participar da Operação Verão. A conscientização é tão importante quanto a fiscalização. Procure a Capitania dos Portos, Delegacia ou Agência mais próxima de sua região por meio dos sites www.mar.mil.br ou www.dpc.mar.mil.br e denuncie alguma situação que represente risco para a segurança da navegação, para a salvaguarda da vida humana no mar e para a prevenção da poluição hídrica. Em Porto Alegre, a Capitania fica situada na Rua dos Andradas, 386. O telefone para contato é o (51) 3226 -1711, ramal 204 ou pelo e-mail secom@cfpa.mar.mil.br.