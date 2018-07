Combate à violência contra a mulher

No próximo sábado, às 13h30min, no Centro de Promoção da Criança e do Adolescente do Instituto Cultural São Francisco de Assis, Estrada João de Oliveira Remião, 444, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte fará palestra na 17ª turma de formação de Promotoras Legais Populares, promovido pela ONG Themis – Gênero e Justiça e Direitos Humanos. O Centro de referência atendeu 1.064 mulheres no primeiro semestre de 2018.

