Combate ao abigeato em Alegrete

A Polícia Civil desencadeou nessa quarta-feira, em Alegrete, a Operação Boi Gordo, que tem como alvo o abigeato (furto de gado) e o abate clandestino para comércio de carne bovina.

Ao menos dois homens com antecedentes criminais foram presos com 180 quilos do produto ilegal em um assentamento de terra na região.

